Ligue 1: AS Monaco gelingt erster Saisonsieg mit Alexander Nübel

Der französische Erstligist AS Monaco hat mit Bayern-Leihgabe Alexander Nübel im Tor den ersten Saisonsieg eingefahren. Am vierten Spieltag der Ligue 1 setzte sich das Team von Trainer Niko Kovac am Sonntag mit 2:1 (1:0) beim Aufsteiger ES Troyes durch und hat nun vier Punkte auf dem Konto.