WM-Qualifikation: Schweiz mit zwölf Bundesliga-Profis im Kader

“Es war mir wichtig, beim Zusammenstellen des Kaders bereits gut funktionierende Mechanismen nicht zu verändern und nicht alles auf den Kopf zu stellen”, sagte Yakin: “Deshalb setzt sich die große Mehrheit der Mannschaft aus Spielern zusammen, die bereits an der EURO oder davor dabei waren. Ich kann auf ein eingespieltes Team zählen, in dem jeder weiss, was seine Aufgabe und Rolle ist.” -