Afghanische Nachwuchsfußballerinnen finden Zuflucht in Pakistan

Die neuen Machthaber Afghanistans, die während ihrer ersten Regierungszeit in den 1990er Jahren Frauen jegliche sportliche Betätigung verboten hatten, haben angedeutet, dass Frauen und Mädchen unter ihrer Führung beim Sport mit Einschränkungen rechnen müssen. Zahlreiche Spielerinnen des afghanischen Frauen-Nationalteams und Angehörige wurden bereits in Australien in Sicherheit gebracht.