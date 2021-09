Nach Fankritik: PSG kehrt zu Collins-Einlaufhymne zurück

Nach heftiger Kritik seitens der Fans kehrt der französische Spitzenklub Paris Saint-Germain wieder zu seiner bisherigen Einlaufhymne „Who Said I Would?“ von Phil Collins zurück. „Angesichts der Emotionen, die durch die Änderung der Einlaufmusik ausgelöst wurden, kehrt Phil Collins am Sonntag in den Park zurück“, schrieb PSG am Freitag auf Twitter.