Real Madrid: Ex-Coach Queiroz neuer Nationaltrainer in Ägypten

Der 68-Jährige, in der Saison 2003/‘04 als Chefcoach von Real Madrid leidlich erfolgreich, war zuletzt Nationaltrainer Kolumbiens. Queiroz tritt die Nachfolge von Hossam al-Badri an, der am Montag nach dem 1:1 gegen Gabun in der WM-Qualifikation entlassen wurde.