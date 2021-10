FIFA fliegt 57 weitere afghanische Sportler aus

Frankfurt am Main (SID) - Der Fußball-Weltverband FIFA hat beim Ausfliegen einer weiteren afghanischen Sportlergruppe geholfen. Wie die FIFA mitteilte, seien am Mittwoch 57 Personen mit Bezug zum Frauenfußball und zum Basketball mit Unterstützung der Regierung von Katar nach Doha in Sicherheit gebracht worden. Bereits in der vergangenen Woche waren mit einem ersten Evakuierungsflug fast 100 Sportler aus dem Kriegsgebiet ausgereist.