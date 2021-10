Ligue 1: PSG-Fans dürfen nicht nach Marseille

Die Fans von Paris St. Germain dürfen am Sonntag nicht zum Spitzenspiel in der französischen Fußball-Liga bei Olympique Marseille anreisen. Von Samstag Mitternacht bis Sonntag Mitternacht ist "die individuelle oder kollektive Bewegung" von PSG-Anhängern zwischen den Gemeinden der Region Ile-de-France und Marseille per Dekret verboten. Den Erlass gab das Innenministerium am Mittwoch im Amtsblatt bekannt.