Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, fehlt der 22-Jährige bei der Liga-Partie am Freitag gegen Meister OSC Lille (21.00 Uhr) aufgrund einer HNO-Infektion. Das Training soll Mbappe allerdings „Anfang nächster Woche“ vor dem Spiel in der Königsklasse in Leipzig (3. November) wieder aufnehmen.