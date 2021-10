Missbrauchsskandal: Rücktritt im US-Fußball, Vorwürfe aus Australien und Venezuela

Der Missbrauchsskandal in der amerikanischen Frauenfußball-Profiliga NWSL hat weitere personelle Konsequenzen nach sich gezogen. Der Geschäftsführer und Haupteigentümer von Washington Spirit, Steve Baldwin, erklärte am Dienstag seinen Rücktritt, nachdem er für seinen Umgang mit Anschuldigungen gegen Ex-Coach Richie Burke in die Kritik geraten war. Burke war in der Vorwoche nach Ermittlungen wegen Vorwürfen der Belästigung und toxischen Arbeitskultur entlassen worden.