Neymar-Rücktritt für PSG-Coach Pochettino unwahrscheinlich

Neymar, der 2017 für die immer noch gültige Weltrekordablöse von 220 Millionen Euro vom FC Barcelona in die französische Metropole gewechselt war, bildet bei PSG zusammen mit den weiteren Superstars Lionel Messi (Argentinien) und Kylian Mbappe (Frankreich) einen Traumsturm und soll das Team zum ersehnten Triumph in der Champions League führen. Sein Vertrag an der Seine läuft noch bis 2026.