PSG in Leipzig ohne Verratti

Der französische Topklub Paris St. Germain muss im Champions-League-Spiel bei Fußball-Bundesligist RB Leipzig (3. November) auf Mittelfeldspieler Marco Verratti verzichten. Der italienische Nationalspieler zog sich in der Begegnung bei Olympique Marseille am vergangenen Sonntag (0:0) eine Hüftverletzung zu und fällt vier Wochen aus. Das teilte PSG am Dienstag mit.