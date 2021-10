PSG mit Messi und Co. erneut gestrauchelt

Sogar als Verlierer musste der deutsche Ex-Weltmeister Jerome Boateng mit Olympique Lyon vom Platz gehen. Der Ex-Meister unterlag mit dem früheren Münchner in der Innenverteidigung beim neuen Tabellendritten OGC Nizza trotz einer 2:0-Führung bis zur 68. Minute noch mit 2:3. Die beiden entscheidenden Gegentore kassierte OL in der Schlussphase in Unterzahl.