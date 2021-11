Belgien ohne Lukaku in der WM-Quali

Der Weltranglistenerste Belgien muss in der Qualifikation für die Fußball-WM in Katar auf Stürmerstar Romelu Lukaku verzichten. Der Angreifer des englischen Topklubs FC Chelsea fällt für die abschließenden Partien gegen Estland (13. November) und in Wales (16. November) aufgrund einer Knöchelverletzung aus.