Bondscoach van Gaal kritisiert Ministerpräsident nach Zuschauerverbot

Zuvor hatte sich der niederländische Fußballverband KNVB kritisch zu den Entscheidungen der Regierung geäußert. "Es ist mehr als frustrierend zu sehen, dass die Regierung augenscheinlich nicht nach den Infektionsquellen schaut. Diese befinden sich nicht in den Stadien. Das ist mehrfach bewiesen worden. Es sieht nach politischer Armut aus. Sie wissen in Den Haag nicht mehr, was sie tun", hatte der Verband in einem Statement geschrieben.