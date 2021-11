Coman kehrt in Frankreichs Kader zurück - Bundesliga-Quintett dabei

Mit fünf Bundesliga-Profis in seinen Reihen will Nationaltrainer Didier Deschamps Fußball-Weltmeister Frankreich zur WM nach Katar führen. Kingsley Coman vom FC Bayern kehrt nach seiner Herz-Operation zurück in den 23-köpfigen Kader, seine Klub-Kollegen Dayot Upamecano, Benjamin Pavard und Lucas Hernandez sowie Leverkusens Moussa Diaby sind ebenfalls für die beiden abschließenden Aufgaben in der Qualifikation gegen Kasachstan und in Finnland nominiert.