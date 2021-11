Eisenstangen-Angriff: PSG-Spielerin Hamraoui will während Ermittlungen schweigen

Am Montag hatte eine neue Spur nach Angaben der Staatsanwaltschaft Versailles zum ehemaligen Vizeweltmeister Eric Abidal geführt. Der mittlerweile 42 Jahre alte Ex-Star des FC Barcelona „könnte bald befragt werden“, teilten die Ermittler der französischen Nachrichtenagentur AFP mit. Der Anwalt des ehemaligen französischen Verteidigers bestritt am Montag jegliche Beteiligung des Spielers an dem Anschlag.