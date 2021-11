England: Southgate führt die Three Lions zur EM nach Deutschland

Das EM-Finale im Sommer in London ging gegen Italien verloren. Bis 2024 soll nun bei der WM in Katar oder der EM in Deutschland der erste Titel seit dem WM-Triumph von Wembley 1966 her. „Wir haben eine große Chance vor uns“, sagte Southgate, alle seien gespannt, „was diese Mannschaft in Zukunft erreichen kann.“