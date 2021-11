FIFPro zu Missbrauch: Fußball “ein Hochrisikoumfeld”

Frankfurt am Main (SID) - Die Spielervereinigung FIFPro sieht im Fußball große Defizite im Umgang mit Missbrauchsfällen. Es könne “keinen Zweifel daran geben, dass der Fußball ein weit verbreitetes Problem hat”, hieß es in dem zehnseitigen Bericht “No More Silence”, den die Gewerkschaft am Dienstag veröffentlichte. Der Fußball sei “ein Hochrisikoumfeld” mit einer “besonderen Machtdynamik”.