Zum 31. Mal hat HJK Helsinki die finnische Fußballmeisterschaft gewonnen. Dem Rekordchampion genügte am Sonntag ein 1:1 bei Verfolger Kuopion PS, um den Vorjahreserfolg zu wiederholen. In diesem Jahrtausend ist HJK schon zwölfmal Meister in Finnland geworden.