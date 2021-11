Ibrahimovic macht trotz Dauerschmerzen weiter: „Es ist nicht einfach“

Der schwedische Starstürmer Zlatan Ibrahimovic will trotz täglicher Schmerzen im ganzen Körper seine Karriere nicht vorzeitig beenden. „Es ist nicht einfach. Jeden Tag wache ich auf und habe überall Schmerzen. Aber solange ich Ziele habe, solange ich das Adrenalin spüre, mache ich weiter. Ich werde so lange weitermachen wie ich kann“, sagte der 40-Jährige der britischen Tageszeitung The Guardian.