Samuel Eto'o kandidiert als Verbandspräsident

Der 40-Jährige meldete am Mittwoch offiziell seine Kandidatur an. Er werde „trotz allen Betrugs der nächste Präsident“, erklärte der Ex-Profi des FC Barcelona, von Inter Mailand und des FC Chelsea, als er, begleitet von Unterstützern, seine Bewerbung in der Verbandszentrale in Jaunde abgab.