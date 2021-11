La Liga: Barca unter Xavi weiter makellos

Nobelklub FC Barcelona ist unter dem neuen Trainer Xavi in La Liga weiter makellos. Das zweite Spiel mit dem Rückkehrer an der Seitenlinie gewann Barca am Samstagabend beim FC Villarreal dank später Treffer etwas glücklich mit 3:1 (0:0) und feierte den ersten Auswärtssieg der Saison. In der Vorwoche hatte es bei Xavis Debüt im Derby gegen Lokalrivale Espanyol ein 1:0 gegeben.