Nach Eisenstangen-Skandal: PSG-Frauen verlieren in Lyon

Diallo war daraufhin am vergangenen Mittwoch im Zusammenhang mit der Attacke festgesetzt und nach 24 Stunden wieder aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen worden. Ob die 26-Jährige wirklich in Verbindung zur Attacke auf Hamraoui steht, ist noch ungeklärt. Zudem sitzt in Lyon im Zusammenhang mit der Tat ein Mann im Gefängnis, der in enger Beziehung zu Diallo stehen soll.