UEFA-Fünfjahreswertung: Bundesliga hechelt Serie A weiter hinterher

Für England leistete sich nur Tottenham Hotspur eine Niederlage; alle anderen sechs Mannschaften gewannen, was zu 1,715 Wertungspunkten führte. Die Premier League führt die Rangliste souverän an und hat in der laufenden Saison als erste Nation 10,000 Wertungspunkte erreicht. Das beste Land sind derzeit aber die Niederlande (Platz 7), die schon 10,800 Wertungspunkte erbeutet haben. Spanien hat an diesem Spieltag geschwächelt und kam nur auf exakt einen Wertungspunkt.