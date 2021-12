Adeyemi will auch im neuen Jahr für Salzburg spielen

Fußball-Nationalspieler Karim Adeyemi (19) will auch zu Beginn des neuen Jahres für den österreichischen Dauermeister RB Salzburg spielen. Zuletzt hatte es wiederholt Spekulationen gegeben, wonach der Offensivspieler, der am Samstag beim 5:0 der Salzburger gegen WSG Tirol einen Hattrick in der zweiten Halbzeit nach seiner Einwechselung erzielte, zu Borussia Dortmund wechseln könnte.