Am Mittwoch: Rücktritt von Barca-Star Agüero erwartet

Agüero leidet an starken Herzrhythmusstörungen, die Erkrankung scheint so gravierend, dass der Gaucho seine Laufbahn wohl nicht mehr fortsetzen kann. Die lokalen Medien in Barcelona gehen jedenfalls davon aus, dass Agüero seinen Abschied verkünden wird. An der Pressekonferenz nimmt auch Barca-Präsident Joan Laporta teil.