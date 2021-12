Chelsea patzt in der Nachspielzeit gegen Brighton

Der Belgier Romelu Lukaku brachte Chelsea bei seinem ersten Startelf-Einsatz seit dem 16. Oktober per Kopfball in Führung (28.), ehe Danny Welbeck (90.+1) noch ausglich. Nationalspieler Kai Havertz saß anders als Timo Werner (Corona) erstmals seit dem 11. Dezember zumindest wieder auf der Bank, Antonio Rüdiger stand in der Startelf.