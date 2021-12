FA-Jugendtrainer: Darum sagte Bellingham den Bayern ab

Außerdem bekämen die Youngster dort "so viel Spielzeit wie möglich" und dürften Fehler machen. "Das hat am Ende den Ausschlag gegeben. Er und seine Familie wollten eine gut durchdachte Lösung, die sich für ihn vor allem fußballerisch lohnt." Das sei in Dortmund eher der Fall gewesen als bei den gleichfalls interessierten Bayern.