Frankreich: Protokoll für Wurfgeschoss-Treffer verabschiedet

Die Entscheidung ist eine Reaktion auf mehrere Vorfälle in der jüngsten Vergangenheit. So wurde das Spiel zwischen Olympique Lyon und Olympique Marseille am 21. November in Folge eines Flaschenwurfs auf Gästespieler Dimitri Payet abgebrochen, es wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit nachgeholt. Lyon wird ein Punkt abgezogen.