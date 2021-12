Zlatan Ibrahimovic: "Lewandowski hätte Ballon d'Or verdient"

Eine Zukunft als Coach am Ende seiner Fußballer-Karriere sieht der Milan-Oldie nicht. "Coach zu sein, ist stressig. Ich werde mir nach Ende der Karriere etwas suchen, was mir Adrenalin gibt. Doch jetzt will ich weiterspielen. Ich träume bis zum letzten Tag vom Scudetto", betonte Ibrahimovic.