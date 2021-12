Kane stellt Tor-Rekord am Boxing Day ein

Der englische Fußball-Nationalspieler Harry Kane hat am traditionellen Boxing Day in der Premier League einen Tor-Rekord eingestellt. Der Vize-Europameister erzielte beim 3:0 (2:0) von Tottenham Hotspur gegen Crystal Palace bereits seinen neunten Treffer am zweiten Weihnachtsfeiertag. Das war zuvor nur dem langjährigen Liverpool-Stürmer Robbie Fowler zwischen 1994 und 2004 gelungen.