Klopps Weihnachtsbotschaft: "Gemeinsam sind wir stärker"

Weihnachten dürfen Klopp und seine Spieler in diesem Jahr länger als gewohnt genießen. Die Partie am Boxing Day (26. Dezember) gegen Leeds United ist wegen eines Corona-Ausbruchs bei den Gästen abgesagt. Weiter geht es für den LFC am Dienstag in Leicester. Zu Beginn des neuen Jahres warten die Auswärtsspiele in London beim FC Chelsea (2. Januar) in der Premier League und beim FC Arsenal (5. Januar) im Halbfinal-Hinspiel des Ligapokals.