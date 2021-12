Medien: Ex-Nationalspieler Vialli will Sampdoria übernehmen

Ex-Präsident Ferrero war wiederholt Zielscheibe von Tifosi-Attacken. Seit einem tätlichen Angriff von rund 50 Hooligans und ersten Morddrohungen stand der Vereinschef unter Polizeischutz. Ferrero wurde am Montag wegen betrügerischem Bankrott vorläufig festgenommen und befindet sich in Mailand in Untersuchungshaft. Festgenommen wurde auch seine Tochter.