Schottland: Celtic Glasgow holt zum 20. Mal den Ligapokal

Nach dem Seitenwechsel überschlugen sich dann die Ereignisse. Erst brachte Hanlon Hibernian per Kopfball überraschend in Führung (50.). Dann glich Furuhashi praktisch im Gegenzug für Celtic aus (52.). Im weiteren Verlauf lieferten sich beide Seiten einen offenen Schlagabtausch. In der 68. Minute musste Celtic-Keeper Joe Hart Kopf und Kragen gegen den frei vor ihm auftauchenden Martin Boyle riskieren. Wenig später überlistete Furuhashi Hibernian-Schlussmann Matt Macey mit einem Lupfer von der Strafraumgrenze zum 2:1-Siegtreffer für die Hoops (72.).