Staab schlägt WM in Saudi-Arabien vor: "Wäre ein Fußballfest"

Laut Staab seien "die Saudis genauso fußballverrückt wie wir Europäer. Am Tag meiner Ankunft hatte die Männer-Nationalmannschaft ein WM-Qualifikationsspiel. Es waren 50.000 Menschen im Stadion in Dschidda, auch viele Kinder und Frauen. Alle haben 90 Minuten lang durchgesungen". Die 62-Jährige sei sich vorgekommen "wie in Dortmund oder auf Schalke".