Streit um WM-Zyklus: FIFA rechnet mit Einnahmensteigerung in Milliardenhöhe

Frankfurt am Main (SID) - Der Fußball-Weltverband FIFA rechnet bei einer Verkürzung des Zyklus von Weltmeisterschaften von bisher vier auf zwei Jahre mit gewaltigen Einnahmesteigerungen. Die FIFA informierte ihre Mitgliedsverbände während eines globalen Gipfels am Montag darüber, dass die häufigere Austragung von WM-Endrunden dem Weltverband über einen Zeitraum von vier Jahren zusätzliche Einnahmen in Höhe von etwa 4,4 Milliarden Dollar bescheren würde. Dabei beruft sich die FIFA auf einen unabhängigen Bericht des Marktforschungsunternehmens Nielsen.