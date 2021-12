Tuchel kritisiert Belastung der Profis scharf

Nach Teammanager Jürgen Klopp vom FC Liverpool hat auch Thomas Tuchel von Champions-League-Sieger FC Chelsea die hohe Belastung der Profis in der englischen Premier League scharf kritisiert. Nach dem 3:1-Erfolg am Boxing Day bei Aston Villa schimpfte der ehemalige Trainer von Borussia Dortmund auf die Leute, die in "irgendwelchen Büros in Sesseln und am grünen Tisch" sitzen. "Ich bin super besorgt", sagte Tuchel bei Sky Sports.