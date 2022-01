Afrika-Cup: Geschlossenes Stadiontor führte offenbar zur Massenpanik

Bei der Tragödie hatten acht Menschen ihr Leben verloren, zudem wurden 38 weitere verletzt - sieben davon nach Angaben des Gesundheitsministeriums schwer. Die Massenpanik vor der Partie zwischen Gastgeber Kamerun und den Komoren am Montagabend ereignete sich an den Stadion-Toren, an denen die letzten Ticketkontrollen stattfinden sollten.