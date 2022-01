Afrika-Cup: "Rücksichtslos" geöffnetes Stadiontor führte wohl zur Massenpanik

Neben den Todesopfern gab es 38 Verletzte - sieben davon traf es nach Angaben des Gesundheitsministeriums schwer. Die Massenpanik vor der Partie zwischen Gastgeber Kamerun und den Komoren am Montagabend ereignete sich an den Stadiontoren, an denen die letzten Ticketkontrollen stattfinden sollten.