Manchester United: Richard Arnold wird neuer Geschäftsführer - Nachfolger von Ed Woodward

„Wir freuen uns jetzt darauf, dass Richard und sein Führungsteam eine neue Phase in der Entwicklung des Klubs einleiten, mit ehrgeizigen Plänen für Investitionen in Old Trafford, der Stärkung unseres Engagements mit den Fans und dem weiteren Streben nach unserem wichtigsten Ziel - auf dem Platz zu gewinnen“, sagte der Co-Vorstandsvorsitzende Joel Glazer über den vorherigen Group Managing Director.