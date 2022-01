PSG mit Kantersieg: Ramos mit Tor-Premiere, Messimit Comeback

Pochettino vertraute in der Startelf erneut Rechtsverteidiger Thilo Kehrer. Nationalmannschaftskollege Julian Draxler kam in der 77. Minuten für Kylian Mbappe aufs Feld. Für den 28-Jährigen waren es die ersten Einsatzminuten seit Anfang November. Vor rund zwei Wochen war Draxler an COVID-19 erkrankt.