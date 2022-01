Eriksen will mit Herzschrittmacher zur WM: „Ich kann zurückkommen“

Eriksen war am 12. Juni im EM-Vorrundenspiel in Kopenhagen gegen Finnland zusammengebrochen. Minutenlang kämpften Notärzte um sein Leben - mit Erfolg. Am Tag danach wurde ihm bereits ein fester Herzschrittmacher eingesetzt. "Seitdem ist nichts mehr passiert, obwohl das Herz auf jede erdenkliche Weise getestet wurde", sagte Eriksen.