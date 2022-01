Last-Minute-Sieg für ManUnited

Teammanager Ralf Rangnick hat mit Manchester United einen wichtigen Last-Minute-Sieg eingefahren. Durch einen Treffer des eingewechselten Marcus Rashford in der dritten Minute der Nachspielzeit gewannen die Red Devils 1:0 (0:0) gegen West Ham United. Damit sprang der englische Fußball-Rekordmeister in der Tabelle an West Ham vorbei.