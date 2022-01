PSG: Torhüter Navas mit Corona infiziert

Das gab PSG am Samstag bekannt, damit fehlt der 35-Jährige am Samstagabend (21.00 Uhr) im Ligaspiel gegen Stade Brest. Navas sei umgehend in häusliche Quarantäne gegangen und unterliege dem angepassten Gesundheitsprotokoll, erklärte PSG in einer Pressemitteilung.