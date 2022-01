Rohr versteht Turnier-Vorbehalte nicht: "Man kann den Afrikanern vertrauen"

Zahlreiche Klubs in Europa sind über die Abstellungen für das Turnier (bis 6. Februar) verärgert. "Das Datum im Januar gefällt vielen Ligen nicht. Die Zeit ist für die Europäer ungewöhnlich", sagte Rohr. Im Sommer sei in Kamerun aber Regenzeit. "Da geht es nicht. Dafür muss man Verständnis aufbringen", so der 68-Jährige.