Zahavi trotz Einbruchserie weiter bei Götze-Klub Eindhoven

Zahavi nimmt mittlerweile wieder am PSV-Mannschaftstraining teil. Der Angreifer ist jedoch noch nicht wieder vollständig genesen und wird deshalb am Sonntag in Groningen noch nicht wieder zum Einsatz kommen. "Eran konzentriert sich auf PSV. Er macht alles, um so schnell wie möglich wieder spielen zu können", berichtete Schmidt aus dem Training: "Er will unbedingt einen Beitrag zum Erfolg leisten und Meister werden."