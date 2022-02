Barca bezwingt den Meister: Heimsieg gegen Atletico

Der spanische Fußball-Erstligist FC Barcelona hat mit einem Sieg gegen Titelverteidiger Atletico Madrid ein Ausrufezeichen gesetzt. Die Katalanen bezwangen den Meister am Sonntag mit 4:2 (3:1) und verbesserten sich in der Tabelle auf den vierten Platz. Erzrivale Real Madrid an der Spitze ist aber schon weit enteilt, Atletico ist Fünfter.