Premier League: Brentford-Coach hofft auf Eriksen-Comeback in "ein paar Wochen"

Beim Aufsteiger aus dem Westen Londons hat Eriksen einen Vertrag bis zum Saisonende unterzeichnet. Der 29-Jährige, der von einer WM-Teilnahme am Jahresende in Katar träumt, stand zuletzt bei Inter Mailand unter Vertrag. Wegen einer Regel in Italien, die das Spielen mit eingesetztem Defibrillator untersagt, konnte der Mittelfeldspieler seine Karriere dort nicht fortsetzen.