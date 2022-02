Chelsea peilt Titel bei Klub-WM an - Tuchel-Rückkehr weiter offen

Frankfurt am Main (SID) - Nach turbulenten Tagen peilt Champions-League-Sieger FC Chelsea den ersten Triumph bei der Klub-WM an. Dabei war am Freitag weiterhin unklar, ob der deutsche Teammanager Thomas Tuchel nach seinem positiven Corona-Test für das Finale am Samstag (17.30 Uhr/Sport1) zur Mannschaft nachreisen kann. Im Endspiel treffen die Londoner in Abu Dhabi auf den brasilianischen Copa-Libertadores-Gewinner SE Palmeiras aus Sao Paulo.