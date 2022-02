Klub-WM: Al-Jazira Club zieht ins Viertelfinale ein

Gegen AS Pirae aus Tahiti gewannen die favorisierten Gastgeber 4:1 (3:0), nun geht es in der nächsten Runde am Sonntag gegen Al-Hilal aus Saudi-Arabien. Pirae, ein Amateurklub aus Französisch-Polynesien, war als Vertreter Ozeaniens bestimmt worden, nachdem der eigentlich qualifizierte Auckland City FC aus Neuseeland seine Teilnahme wegen der Corona-Pandemie abgesagt hatte.